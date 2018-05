Fondi Ue, De Luca nomina Petracca coordinatore del tavolo Psr Si punta ad accelerare la spesa delle risorse comunitarie nel settore dell'agricoltura

«Ringrazio il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca che ha inteso designarmi, come suo delegato, a coordinatore del Comitato d’indirizzo, supporto e verifica dell’attuazione del Psr, organismo che è stato istituito con apposita delibera di giunta regionale per velocizzare e rendere quanto più efficace la spesa dei fondi europei in agricoltura. Questa indicazione è il riconoscimento per l’azione di stimolo che come Commissione Agricoltura della Regione Campania abbiamo svolto in questi anni». Lo dichiara Maurizio Petracca, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo.

«Alle organizzazioni di categoria, che ringrazio per gli auguri che mi hanno indirizzato, posso garantire – continua Petracca – grande attenzione ed abnegazione nello svolgimento di questo compito così importante che mi è stato affidato. Il Comitato che sono stato chiamato a coordinare si riunirà con frequenza , avendo come obiettivo prioritario quello di rendere quanto più efficiente possibile la spesa delle risorse perché davvero il Psr possa continuare ad essere una opportunità di crescita e di sviluppo per il comparto».

«In questi anni – conclude il presidente Petracca – come Commissione Agricoltura abbiamo svolto un’azione di impulso per fare in modo che il Psr potesse essere quanto più aderente alle necessità del settore, suggerendo ed ottenendo modifiche alle misure, prevedendo forme di semplificazione burocratica e individuando strategie alternative per contrastare in particolare le difficoltà legate ad Agea e ai ritardi nelle liquidazioni. Il Comitato di verifica rappresenta in questo senso un importante strumento di verifica e di controllo per dare attuazione alla programmazione comunitaria».