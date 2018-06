Campania al voto per scegliere 93 sindaci, test sul governo Avellino la sfida più attesa con otto candidati sindaci. Fari puntati su realtà del Napoletano

di Pierluigi Melillo

93 comuni al voto in Campania, si torna alle urne dopo le elezioni politiche del 4 marzo che hanno completamente stravolto i rapporti di forza tra i partiti. Stavolta il voto è già un primo test sul governo giallo-verde scaturito dall'intesa tra Di Maio e Salvini.

Il voto ad Avellino. Tra le realtà più significative dal punto di vista politico c'è la città di Avellino, unico capoluogo di provincia alle urne in questa tornata elettorale. Sono otto i candidati sindaci in campo, non si è ricandidato il primo cittadino uscente Paolo Foti del Pd che ha guidato l'amministrazione avellinese per cinque anni, tormentato da continue spaccature nella maggioranza targata Pd che sosteneva la sua giunta. Ed è singolare che nessuno degli assessori uscenti dell'esecutivo Foti sia tra i candidati nelle liste del centro sinistra. Sette liste sostengono Nello Pizza (centro sinistra), quattro del centro destra per Sabino Morano, due per Dino Preziosi (civica La svolta inizia da te e Fratelli d'Italia), poi una lista per gli altri candidati: Vincenzo Ciampi (M5S), Luca Cipriano (Mai Più), Nadia Arace (Si Può), Massimo Passaro (Cittadini in movimento), Giuliano Bello (Casapound).

L'evidente frammentazione del quadro politico con 18 liste in campo difficilmente potrà consentire la vittoria al primo turno a uno dei candidati alla carica di sindaco. L'eventuale ballottaggio è previsto il 24 giugno, soltanto per i comuni con più di 15mila abitanti.

Le altre sfide nel Napoletano. Oltre il caso di Avellino i partiti guardano alle sfide di Torre del Greco, dove ci sono sette candidati a sindaco, con 72mila elettori, (il Pd è assente), Afragola, Castellammare di Stabia. Ma c'è attesa anche in altri comuni napoletani al di sopra dei 15mila abitanti come Boscoreale, Ottaviano e Volla. C'è curiosità anche per il voto di Palma Campania, il comune con la più alta percentuale di immigrati provenienti dal Bangladesh dove Salvini ha promesso di tornare quanto prima per affrontare l'emergenza migranti che tante polemiche ha suscitato anche in campagna elettorale.

La diretta tv su Otto Channel. E sul canale regionale 696 tv TV Otto Channel dalle 23 di domenica sera dopo la chiusura dei seggi trasmissione speciale per seguire in diretta lo spoglio elettorale nei comuni campani chiamati al voto. Particolare attenzione alla città di Avellino con tre postazioni mobili per verificare i primi dati e raccogliere i commenti dei candidati tra il Comune, la Prefettura e i comitati elettorali dei candidati. Collegamenti in diretta anche dagli studi di Benevento e Salerno di Otto Channel. In studio tra gli ospiti il professore Toni Iermano, docente universitario ed esperto di storia politica del Mezzogiorno.