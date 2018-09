Sicurezza, ok del Governo. «Chiuderemo tutti i campi rom» Il decreto, il tweet di Salvini

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti.

"Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, descrivendo il dl sicurezza e migrazione. "Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza", ha aggiunto. "Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buon senso".

"Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunti e suggerite".

