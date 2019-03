M5S: "Agenzia regionale turismo non serve" Cammarano e Saiello: "Spreco inutile dove bruciare soldi pubblici"

"Con la delibera del 26 febbraio 2019 riscopriamo l'esistenza di una struttura regionale che, per la sua inutilita' e la totale inefficienza, avevamo quasi dimenticato. Si tratta dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo in Campania, istituita nel 2014 con l'obiettivo di riorganizzare le attivita' degli ex Etp. Un processo da portare avanti sulla base di un piano turistico regionale che allo stato ancora non esiste". E' quanto denunciano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Gennaro Saiello. "Nella sostanza, l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e' solo l'ennesimo buco nero nel quale bruciare soldi pubblici", aggiungono gli esponenti del M5s.