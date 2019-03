Da domani visite e analisi a pagamento. "Colpa della Grillo" Cirielli (Fdi): "Ministro grillino ha fatto solo passerelle senza fare nulla di concreto"

Da domani analisi, radiografie e visite specialistiche saranno a pagamento per i cittadini della Campania. Dobbiamo solo dire grazie al ministro della Salute Giulia Grillo, che in 8 mesi di governo, al netto delle passerelle negli ospedali, non ha prodotto alcun atto concreto per migliore i servizi sanitari in Campania". E' quanto afferma Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fdi, commentando l'esaurimento a partire da domani del budget assegnato alla sanita' convenzionata. "Siamo ancora in attesa della nomina da parte del ministro Grillo del commissario che avrebbe dovuto risanare la sanita' campana, distrutta dalle politiche clientelari del Pd"- spiega Cirielli - "Ma evidentemente la Grillo in questo momento e' preoccupata piu' dal rischio di perdere la poltrona che dalle condizioni in cui versa la sanita' in Campania" -conclude il Questore - che dei budget assegnati alla sanita' convenzionata.