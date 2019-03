De Luca: "Zingaretti dà autorevolezza a Pd, ora il rilancio" Il Governatore: "Risultato netto. Ora si apra nuova stagione nell'interesse dell'Italia"

Per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e' "straordinario il valore della partecipazione alle primarie, che segnala un cambiamento generale di clima nel nostro Paese. Si comincia a voltare pagina e si crea la possibilita' di una svolta in Italia. Complimenti e auguri di buon lavoro a Nicola Zingaretti, il cui risultato netto da' autorevolezza al rinnovo della segreteria del Pd. Si apre una nuova stagione nella vita del partito democratico, e come e' stato detto nei giorni scorsi la prospettiva di un rilancio del Pd e' nell'interesse dell'Italia, non di una parte politica"