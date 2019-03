Segreteria regionale Pd: ecco i dati definitivi Annunziata vince col 57 per cento, De Caro secondo col 22,3 per cento, terza Filippelli col 20

Arrivano i dati definitivi delle primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico.

Come ampiamente noto Annunziata, sindaco di Poggiomarino espressione del governatore della Campania Vincenzo De Luca è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico: per lui quasi 82mila voti e il 57,35 per cento in termini percentuali. Ha vinto in tutte le province Annunziata tranne che a Benevento, dove ha preso solo il 15 per cento.

Secondo il deputato ed ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro che ha ottenuto quasi 32mila voti, arrivando al 22,39 per cento. Vince a Benevento Del Basso De Caro con oltre 11mila voti, il 65,66 per cento.

Terza Armida Filippelli, napoletana, che ottiene oltre 28mila voti e il 20,2 per cento