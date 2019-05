Salvini: "A Napoli ci sono migliaia di condannati a spasso" Il vicepremier: "Condannati in via definitiva non in carcere, è un problema da risolvere"

"In giro per Napoli ci sono liberi oggi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso": è quanto ha detto il vicepremier Matteo Salvini, inaugurando a Milano una nuova sede dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. "Non è un atto di accusa ma un problema che dobbiamo risolvere", perché "dopo la repressione tu devi garantire la custodia di coloro che sono stati catturati", ha detto.