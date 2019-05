De Luca: "Salvini? Qui per 10 iniziative: 11 erano inutili" La replica del Governatore: "Ottima opposizione a Governo. Dettaglio è che Salvini è il governo"

Prosegue lo scontro a distanza tra De Luca e Salvini. Questa mattina il governatore della Campania, commentando la visita del vicepremier dei giorni scorsi ha usato la solita ironia: “Ha fatto 10 iniziative, 11 delle quali assolutamente inutili. Avrei preferito fosse rimasto al ministero a lavorare per contrastare la delinquenza. Dice che i camorristi si ammazzano tra loro? Uscita infelice, nei loro scontri sono rimasti coinvolti bambini, alcuni agguati si sono verificati davanti agli asili: il più delle volte rimangono coinvolti e muoiono cittadini innocenti. Servirebbe un intervento serio e di massa sulla camorra”.

Il governatore ha poi rincarato la dose: “Salvini sta facendo una vigorosa opposizione al governo nazionale: è la linea giusta. Certo, il dettaglio è che Salvini è vicepresidente del Coniglio e dunque sta facendo opposizione a se stesso. Bisognerebbe dirgli che il tempo delle sceneggiate è finito, che prima si convincono che la realtà si cambia con la fatica e il lavoro, non con i tweet e meglio è per l'Italia”.