Lega: soldi e assunzioni per le Province. M5S: "Provocazioni" L'emendamento del Carroccio: fino a 200milioni per le Province, ma Di Maio non ci sta

Più soldi e più dipendenti per le province. Vorrebbe darli la Lega, con un emendamento allo Sblocca Cantieri presentato in Senato che prevede 60 milioni in più per le Province nel biennio 2019 – 2020 fino ad arrivare a 100 milioni l'anno dal 2021 al 20130 e a 200 milioni dal 2031. Risorse che verrebbero prese dal fondo per la produttività e competitività legato a Industria 4.0. Previste anche 120 assunzioni (stabili) di tecnici.

Uno slancio che però non piace all'alleato. Di Maio in un post su Facebook si è scagliato contro la Lega spiegando: ““Evidentemente dopo aver visto gli ultimi sondaggi che davano in ripresa il Movimento sono andati in paranoia – ha scritto - non a caso hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo altre provocazioni”.