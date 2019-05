Voto in Campania, alle 19 affluenza al 34,38% A Napoli l'affluenza più bassa della regione, ad Avellino la più alta

Urne aperte fino alle 23 per le Europee e le Amministrative. In Campania sono chiamati al voto 4.820.205 elettori, oltre un terzo dei 12,5 milioni che costituiscono il corpo elettorale dell’intera quarta circoscrizione sud. 355.098 ragazzi fra 18 e 23 anni, che votano per la prima volta per l’Europa. 17 i deputati dell'europarlamento che rappresenteranno il mezzogiorno. Si vota anche per 177 amministrazioni comunali in tutta la Regione.

Cinque anni fa per le europee l’affluenza finale fu pari al 58,6%. Oggi alle 19 l'affluenza in Campania era pari a 34,38 % (526 comuni su 550, dati Eligendo).

La percentuale più alta ad Avellino dove si vota anche per le Comunali con il 40,68 %.

la più bassa affluenza a Napoli con il 30,97 % alle 19.

Il centro più popoloso è Casoria, che guida la pattuglia dei 7 comuni napoletani sopra i 15mila abitanti, passibili di ballottaggio fra quindici giorni. Poi ci sono Bacoli, Casavatore, Grumo Nevano, Nola, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate.

In Irpinia unico capoluogo di provincia al voto è Avellino, alle urne anche i centri di Ariano irpino e Montoro;

Aversa, Capua, Casal di Principe, Castel Volturno e San Felice a Cancello nel casertano;

infine Baronissi, Capaccio-Paestum, Nocera superiore, Pagani, Sarno e Scafati in provincia di Salerno.

Hanno votato anche molti big questa mattina il vice premier Luigi Di Maio si è recato nel seggio a Pomigliano d'Arco. Ad attenderlo una folla di operatori e fotografi. Roberto Fico, presidente della Camera, ha votato nel quartiere Posillipo.

I Cinque Stelle sperano di bissare il successo dello scorso anno quando in Campania sfiorarono il 50 per cento dei consensi ma la Lega di Salvini è cresciuta anche in Campania, motivo per cui il voto di oggi rappresenta un test importante per la tenuta del governo gialloverde.

Anche il Pd confida in una risalita. Il governatore Vincenzo De Luca si è recato al seggio di Salerno in mattinata insieme ai due figli. Per lui un test interessante quello di oggi anche in vista delle elezioni regionali del prossimo anno.

Disagi a Marano per numerosi elettori. la scuola di San Marco è stata vandalizzata, i cittadini sono stati dirottati verso un altro istituto.