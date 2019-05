Voti reali: in Campania un terremoto per De Luca Il Pd recupera terreno e diventa secondo partito. Il centro destra ha numeri per essere autonomo

Le proiezioni di spoglio confermano la Lega di Salvini diventa primo partito in Italia. Il datop emerge quando le sezioni scrutinate sono 56.883 su 61.567, alle 6 di mattina.

Ma la grande onda che avrebbe dovuto portare i sovranisti alla guida dell’Europa non c’è stata. I 5Stelle perdono consensi e si lasciano superare dal Pd, che dopo molto tempo mostra un segno di crescita nelle urne.

Per il governo difficilmente ci saranno ricadute: i numeri dei 5Stelle li mettono al riparo da qualsiasi ribaltone, a meno che Salvini non scelga la strada della crisi strumentale. Eventualità, quest’ultima, anch’essa remota: una volta che il pallino passasse nelle mani del Quirinale, le maggioranze possibili sarebbero diverse, contratto o non contratto.

Il Mezzogiorno, se i dati venissero confermati, dovrà iniziare ad attrezzarsi per combattere contro quell’autonomia su base regionale che potrebbe dividere il paese in cittadini di seria A e serie B.

In Campania. Il Pd staccato di 20 punti percentuali

Il M5S è il primo partito con il 34,28%. Il Pd si attesta sul 19,14 %, tallonato dalla Lega che ottiene il 18,62%. Forza Italia è al 13,45%, mentre Fratelli d'Italia raccoglie il 5,74%. Tutti gli altri sono abbondantemente sotto la soglia del 4%.

Avellino. In tre praticamente incollati

Tre partiti praticamente incollati (spoglio ancora in corso) con M5S per ora primo partito con il 26,27%, il Pd al 25,20 e la Lega al 20,43%. Forza Italia al 10,79, Fratelli d'Italia al 4,49.

Benevento. Il Sannio si scopre leghista

La Lega per ora primo partito con il 28,24%, Il M5S secondo al 27,31%, segue il Pd al 16,70 e Forza Italia al 16,03, Fratelli d'Italia al 4,70..

Caserta. M5S su tutti

Su tutti il M5S primo partito con il 32.11%, segue la Lega al 23.36%. Il Pd è al 17,45%. Forza Italia al 15.92, Fratelli d'Italia al 4,83.

Napoli. Le Regionali si complicano per De Luca

Oscuri presagi in vista dellle Regionali, il M5S batte De Luca con un margine che non lascia dubbi: 39,15% contro il 20,13. Salvini relegato al 13,86%, con Forza Italia al 13,24%. Fratelli d'Italia al 5,27%.

Salerno. De Luca solo terzo a casa sua

Con un 26,83% il M5S è primo partito, seguito dalla Lega al 23,73%. Il Pd qui segna il passo con il 19,11. Seguono Forza Italia con il 12,28% e Fratelli d'Italia all'8,10%.