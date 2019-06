De Luca - De Magistris: nuovo scontro sul San Carlo Il presidente della Regione: "Senza di noi teatro chiuderebbe". DeMa: "Fa solo bullismo"

Il San Carlo chiuderebbe senza la Regione. Lo dice il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione della stagione 2019 – 2020.

Secondo De Luca: “Serve un riequilibrio, perché così non si può reggere a lungo – ha detto De Luca – il nostro impegno è mantenere il finanziamento da 10 a 12 milioni mentre il Comune ne mette 600mila”.

E proprio per questo è subito scontro con il sindaco De Magistris: “Parole destituite di ogni fondamento, le argomentazioni di De Luca sono risibili, fa bullismo, ma non ci intimidisce. E’ ovvio che i Comuni non potranno mai competere con le Regioni, ma qui siamo addirittura in un’anomalia perché è l’unica città in cui la città metropolitana, di cui sono sindaco, è rientrata in Fondazione dopo che le Province sono andate via”.