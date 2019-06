LIVE BALLOTTAGGI: dati e risultati dai 17 comuni campani Occhi puntati su Avellino, unico capoluogo al voto. Tante sfide tra centrodestra e centrosinistra

Sono 17 in Campania i ballottaggi per l'elezione dei sindaci in comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti.



PROVINCIA DI AVELLINO

Occhi puntati sull'unico capoluogo di provincia al voto: AVELLINO, dove archiviata dopo pochi mesi l'esperienza dei Cinque Stelle al governo, si sfidano due eponenti del centro sinistra, Luca Cipriano e Gianluca Festa. Al primo turno Cipriano aveva raccolto il 32,43 per cento dei voti, mentre Festa era dietro con il 28,67 per cento.



Sfida tra centrosinistra e centrodestra invece ad ARIANO IRPINO, dove Gambacorta sindaco uscente di centrodestra, per un soffio non ha ottenuto la riconferma al primo turno, dove ha ottenuto il 48,67 per cento dei voti, mentre lo sfidante è Enrico Franza, del Pd, arrivato al 20,64 per cento.

Per la provincia di Avellino chiude CASTEL BARONIA, comune inferiore ai 15mila abitanti ma al ballottaggio perché i due candidati sindaco, Felice Martone e Fabio Montalbetti avevano ottenuto lo stesso identico numero di voti, 438 a testa.



PROVINCIA DI CASERTA. Al ballottaggio sfida tra centrodestra e centrosinistra ad AVERSA, con Alfonso Golia del Pd (32,27 per cento al primo turno) e Gianluca Golia della Lega (30,40 per cento al primo turno)



Anche CAPUA vede opposti centrodestra e centrosinistra, con Luca Branco del Pd (46,54 per cento al primo turno) e Angelo Di Rienzo sostenuto da Lega e Forza Italia (34,5 per cento al primo turno)



A CASAL DI PRINCIPE invece il sindaco uscente Natale punta alla riconferma (43,7 per cento al primo turno) contro lo sfidante Luigi Petrillo (32,9 per cento al primo turno)



Infine CASTEL VOLTURNO, dove il candidato di Centrodestra Lugi Umberto Petrella è favorito (in virtù del 40,77 per cento ottenuto al primo turno) contro l'ex presidente del consiglio comunale Nicola Oliva (al 15,38 per cento al primo turno)



PROVINCIA DI NAPOLI

A BACOLI ci riprova l'ex sindaco Josi Della Ragione (45,9 per cento al primo turno) contro il candidato di centrodestra Aniello Savoia (38,79 per cento)



Sfida tra ex sindaci a CASAVATORE, dove si sfidano Pasquale Sollo (36,14 per cento al primo turno) e Luigi Maglione (36,05 per cento) entrambi a capo di civiche



A CASORIA Raffaele Bene di Campania Libera (41,24 per cento al primo turno) punta a vincere contro la candidata del centrodestra Angela Russo (22,06 per cento al primo turno)



A GRUMO NEVANO invece sfida tutta interna al centrodestra, con Gaetano di Bernardo (41,69 per cento al primo turno) che mira a battere il candidato di Lega e Forza Italia Angelo Campanile (33,67 per cento al primo turno)



Chiude NOLA dove il candidato di centrosinistra Minieri (48,7 per cento al primo turno) parte in vantaggio su Cinzia Trinchese sostenuta da Lega e Forza Italia (40,84 per cento).



PROVINCIA DI SALERNO



A BARONISSI il candidato del Pd ed ex consigliere regionale Gianfranco Valiante (47,8 per cento al primo turno) se la gioca contro Luca Galdi, sostenuto da liste civiche (30,86 per cento al primo turno)



A CAPACCIO l'ex sindaco di Agropoli e fedelissimo del Governatore De Luca, Franco Alfieri (47,49 per cento al primo turno) sfida Italo Vozza (27,10 per cento al primo turno) entrambi a capo di civiche



A PAGANI sfida tra centrodestra, con Alberico Gambino che al primo turno (49,04 per cento) ha sfiorato la vittoria e centrosinistra col sindaco uscente Salvatore Bottone (25,71 per cento)



A SARNO il sindaco uscente, esponente del Pd, Giuseppe Canfora (44,06 per cento al primo turno) sfida Giovanni Cocca (31,70 per cento)



Infine SCAFATI dove l'esponente di Lega e Fratelli d'Italia Cristoforo Salvati (28,4 per cento al primo turno), se la gioca con Michele Russo (21,06 per cento al primo turno)



