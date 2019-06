Ballottaggi in Campania affluenza bassa, alle 19 al 31,20% Avellino fa registrare un'affluenza del 35,11%. Maglia nera, a Casoria, ferma al 18,29%.

Si conferma un flop questa domenia di ballottaggi in Campania, l'affluenza alle 19 è del 31,20% nei 17 Comuni chiamati al voto per l'elezione del sindaco. Un dato in risalita rispetto alle 12, quando aveva votato solo il 14,15%. Due settimane fa, nell'election day con le Europee, alle 19 aveva votato il 51,77%.



Tra i 17 Comuni al ballottaggio, Avellino fa registrare un'affluenza del 35,11%. La maglia rosa spetta a Castel Baronia, dove ha già votato il 45,60% degli aventi diritto. La maglia nera, invece, è di Casoria, ferma al 18,29%.

Ad Ariano Irpino alle ore 12,00 avevano votato 3654 elettori su 20.958, 17,43%.mentre alle 19.00 sono saliti a 8820, pari al 42,08 %.

In Italia alle ore 19 secondo i primi dati (circa metà dei 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 37,87% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno del 26 maggio (54,65%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Si vota fino alle 23.