Anche Mattarella alle Universiadi in Campania De Luca: "Presenza che dà autorevolezza maggiore all'evento, ringrazio il presidente"

"Vorrei che l'evento non avesse un carattere municipale, e che Napoli rappresentasse nel mondo l'Italia intera, per una ragione politica precisa, in un momento come questo in cui anche l'unità d'Italia deve essere riaffermata come valore irrinunciabile per tutti". E' quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Milano per la presentazione della cerimonia di inaugurazione delle Universiadi in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio, a cui parteciperà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Ringrazio il presidente Mattarella - ha detto De Luca durante la conferenza stampa allo Spazio Campania -. La sua presenza alla cerimonia inaugurale dà valore e autorevolezza all'evento e ci permetterà di ospitare al massimo livello le delegazioni dei quasi 130 Paesi. Avremo ministri, qualche capo di Stato, qualche capo di governo. Mi auguro che sapremo essere all'altezza di un evento che ci ha impegnato sul piano finanziario e organizzativo in modo straordinario"