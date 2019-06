De Luca: "Lista Pd a regionali? Ci sarà De Luca, conta questo" Il governatore: "Nei territori le bandiere di partito contano fino a un certo punto"

De Luca conta più del Pd. Parola di De Luca. Parlando delle prossime regionali in radio infatti il governatore della Campania ha spiegato che tra le liste a suo supporto ci sarà quella di partito, ma che conta relativamente: “Quando si vota nei territori le bandiere di partito contano fino a un certo punto. Il Pd ci sarà, ma ci sarà soprattutto De Luca”.

Una personalizzazione forte dunque e necessaria secondo il governatore: “Serve potersi presentare ai cittadini dicendo “io ho fatto questo”, e imposterò proprio su questo la campagna elettorale, sulla verifica di ciò che ha fatto chi si candida, perché in molti casi la risposta è niente”.

Per esemplificare la differenza tra il voto politico e il voto sul territorio De Luca ha citato le ultime europee mettendole in parallelo con le comunali: “Lega e Movimento sono andati oltre il 50 per cento, mentre a Bari il sindaco De Caro ha preso il 65per cento dei voti, vuol dire che i cittadini ragionano in base a quel che vedono, quindi guardiamo avanti con fiducia”.