Nappi: "Creiamo comitato vittime di De Magistris" L'ex assessore: "Cittadini si costituiscono: il sindaco ha creato una situazione tragica"

“ Quando insegnavo all’Università in Calabria, dove De Magistris era Pm, seppi che i cittadini ingiustamente indagati da lui avevano fondato un comitato ‘Vittime di De Magistris’. La situazione attuale di Napoli, i conti della città, il degrado che si vive tutti i giorni me lo hanno fatto tornare in mente e per questo lancio un appello ai napoletani: costituiamo il comitato ‘Cittadini vittime di De Magistris’ ” così Severino Nappi, Professore di Diritto del Lavoro e Presidente dell’Associazione Nord Sud durante l’intervista a Radio Crc nella trasmissione mattutina 'Barba&Capelli'.

“Il caso di Napoli è unico, con un’amministrazione che non è in grado neppure di spiegare come spende i soldi. E la conclusione è che la terza città d’Italia non solo si ritrova in una condizione finanziaria tragica, ma non ha neppure alcuna visione strategica, nonostante il fiume di denaro comunque arrivato nelle casse comunali. Questa terra - conclude - ha bisogno di un progetto strutturale che ridia prospettiva e speranza e una rete di persone disposte a costruirlo è il modo migliore per realizzarlo”.