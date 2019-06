Lega scippa fondi sud? "Grillini lavorino invece di piangere" Nappi e Rivellini: "Facciano il loro dovere e lavorino contro desertificazione industriale a sud"



“Le lacrime di coccodrillo della ministra lezzi e il silenzio della classe politica del sud sullo scippo dei fondi di coesione testimoniano la condizione di abbandono del nostro territorio e l’inadeguatezza di chi è chiamato a rappresentarlo. Invece di protestare dopo, facessero il loro dovere prima non solo per impedire ulteriori sottrazioni di investimenti, ma anche per proporre soluzioni alla drammatica condizione di desertificazione industriale e impoverimento strutturale che il Mezzogiorno sta vivendo. E’ tempo di battere i pugni sul tavolo e di restituire fiducia a chi chiede concretezza alla politica e non selfie o strette di mano”.

Così in una nota Severino Nappi, Presidente dell’Associazione Nord Sud ed Enzo Rivellini, Presidente Napoli Capitale.