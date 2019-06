10mila posti di lavoro in Regione: concorso slitta ancora De Luca: "Costretti ad aspettare la legge sulla mobilità"

Slitta ancora il concorsone per i0mila assunzioni nella Regione Campania. La pubblicazione del bando sarebbe dovuta avvenire per fine giugno, ma servirà una settimana in più, così ha comunicato il presidente della Giunta Regionale De Luca. Il governatore ha spiegato che la data è legata alla pubblicazione in Gazzetta Uffficiale della legge, approvata una decina di giorni fa, che consente una deroga alla mobilità. “Abbiamo deciso – ha dichiarato De Luca – di aspettare questi giorni per non essere poi obbligati a fare la mobilità, cioè chiedere in tutta Italia se c0è personale della pubblica amministrazione che vuole venire a lavorare qui, perdendo il 20 o il 30 per cento di posti di lavoro per giovani che non hanno occupazione”:

La pubblicazione dovrebbe arrivare tra il sei e l’8 luglio, e il concorso si dovrebbe fare a fine settembre.