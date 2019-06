Reddito: problemi e ritardi e nessuna offerta di lavoro Stenta a decollare la fase due: quella in cui si propone un lavoro a chi percepisce il sussidio

Ad oggi il reddito di cittadinaza è esclusivamente un sussidio. Di offerte di lavoro per i percettori non se ne vedono e d'altronde non può essere diversamente. Il percorso è bloccato: dopo l'erogazione delle prime mensilità lo step successivo non si è compiuto e alle regioni non sono stati trasmessi gli elenchi dei percettori occupabili, di conseguenza nessuno è stato contattato dai centri per l'impiego. Così anche in Campania, fino a ieri, non è partita alcuna chiamata per i beneficiari che dovrebbero lavorare. Ad oggi dunque la Fase 2 stenta a partire, e si teme anche qualche difficoltà per i centri per l'impiego vista la scarsità di personale.

Un altro nodo riguarda i navigator: sul sito Anpal sono stati pubblicati i nomi dei vincitori della selezione, ma ad oggi bisogna ancora definire quali compiti avranno.