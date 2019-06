"Palermo e Napoli sono Italia sicura e antirazzista" Orlando: "Regata antirazzista? Noi siamo l'italia che va contro razzismo e xenofobia"

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando non potrà prendere parte domani, per sopraggiunti impegni istituzionali, alla "Regata antirazzista" organizzata dall'Amministrazione comunale di Napoli, alla quale aveva dato la sua adesione. Orlando ne ha informato il Sindaco De Magistris, ricordando che "Palermo e Napoli, insieme a tante altre città rappresentano la realtà di un'Italia che mantiene fede ai valori democratici della nostra Costituzione. Una realtà che resiste e si oppone con atti concreti a pulsioni, politiche e leggi apertamente razziste e xenofobe. Le città e le amministrazioni comunali che rappresentano la punta più

avanzata dello Stato nel contatto quotidiano con i cittadini, conoscono bene gli effetti nefasti delle scelte razziste del governo a

trazione leghista, scelte che generano e alimentano insicurezza sociale che si ripercuote sulla qualità della vita. Costruire comunità accoglienti è infatti oggi la vera sfida per la sicurezza, una sicurezza per tutti perché tutti tutela e tutti coinvolge. Una sicurezza che costruisce "porti sicuri" per tutti, perché solo nel riconoscimento e nella tutela dei diritti, di tutti i diritti, per tutti e per tutte vi è la certezza della costruzione di comunità sicure."