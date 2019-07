"De Luca e grillini si fanno guerra su pelle dei disoccupati" Nappi: "Uno rifiuta di assumere i navigator, gli altri scrivono leggi pessime"

“Da una parte c’è Vincenzo De Luca che si rifiuta di assumere i 471 navigator che altrove sarebbero già in servizio. Dall’altra parte ci sono i Cinquestelle che hanno pensato e scritto così male la legge sul reddito di cittadinanza da consegnare a un singolo governatore, coi suoi metodi e interessi che non coincidono coi loro, i destini di centinaia di migliaia di disoccupati. E si consolano pensando che, grazie al governatore del Pd, avranno un alibi per giustificare il fallimento della misura. Tra gli uni e gli altri, stritolati da queste guerre di posizione, gli aspiranti navigator e gli aspiranti lavoratori campani che ancora una volta rischiano di vedersi riconosciuti meno diritti e meno possibilità degli altri, nelle altre Regioni. Noi stiamo decisamente con loro”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord e Sud.