Di Maio: "Sto dando soldi e personale e De Luca non assume" Il ministro "Assurdo il comportamento della Campania: hanno tutto e si lamentano"

Interviene il ministro del Lavoro Di Maio sul caso navigator, dopo la protesta di ieri, contestando la linea dura di De Luca nel non voler assumere i 471 operatori: “Una Regione cui sto dando personale e soldi si rifiuta. Non si è mai visto. Potevo capire se avessero dovuto pagare loro, ma gli abbiamo dato le risorse per affitti e ristrutturazioni. Hanno tutto e si lamentano. Non vogliono 471 elementi. Dicono siano destinate al precariato. Una sciocchezza. Saranno protagonisti di un concorso per posti a tempo indeterminato fra due anni”