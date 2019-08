De Luca: "Salvini? Ci ha offeso per anni, chi lo vota è fesso" Il governatore: "Sarà qui a ferragosto? Saremo ospitali, ma non dobbiamo dargli neanche un voto"

“Non votate Salvini”, è l'invito che arriva dal Governatore De Luca attraverso Facebook, prendendo spunto dal tour ferragostano annunciato dal Ministro Dell'Interno.

Salvini ha infatti annunciato che sarà a Castel Volturno per il 15 agosto, e De Luca a tal proposito invita i concittadini ad essere ospitali, ricordando, però, tutte le offese del leghista ai campani degli anni scorsi: “Ho sentito che Salvini questa estate verrà a farsi un giro in Campania. Dobbiamo essere ospitali e caritatevoli e accogliere tutte le pecorelle smarrite, anche chi, come lui, per una decina anni d’anni ha offeso Napoli, la Campania e i meridionali. Oggi Salvini si è pentito e noi, evangelicamente, dobbiamo accoglierlo a braccia aperte. Cerchiamo però di non dargli neanche un voto, sennò siamo fessi: dobbiamo contrastare il progetto di autonomia differenziata della Lega che toglie fondi al Sud e li porta alle regioni del Nord”.