Martusciello: "Forza Italia tornerà ai voti di un tempo" L'eurodeputato "Con Altra Italia in Campania si rimuoveranno i tappi che impedivano la crescita"

"Solo l’evoluzione di Forza Italia in Campania verso l’Altra Italia può far tornare Berlusconi ai voti che aveva un tempo" - ha dichiarato l'europarlamentare Fulvio Martusciello. "Immaginare che si possa conservare una classe dirigente, molta della quale non affronta un' elezione diretta da oltre 15 anni e molta della quale non l'hai mai affrontata, significa essere fuori dalla realtà". "Tanti sono andati via - continua l'europarlamentare - perché in alcune province c’erano tappi che impedivano la crescita e negare questo, significa prepararsi alla sconfitta. Ecco perché bisogna da subito aprire il partito alle nuove energie, non rompere i rapporti, costruire e selezionare una classe dirigente che possa accompagnare il paese alle elezioni. Nelle ultime elezioni comunali ad Avellino, non abbiamo eletto nemmeno un consigliere comunale ma gli esempi potrebbero continuare. Alle ultime elezioni politiche ci siamo ritrovati in lista e eletto in Forza Italia, chi non aveva alcuna militanza. Con l’Altra Italia - conclude Martusciello - tutto questo non accadrà più".