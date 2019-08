Verdi: "Rifiuti: monitoreremo le mosse delle istituzioni" Borrelli: "Verificheremo ogni passaggio su Acerra e siti di stoccaggio"

"Il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola ha annunciato che 26 agosto si terra' una conferenza dei servizi regionale per individuare i siti temporanei per stoccare i rifiuti nel corso dello stop del termovalorizzatore di Acerra. Uno stoccaggio che si prevede temporaneo, per un periodo di circa due mesi. Per monitorare la situazione abbiamo deciso di attivare un'unita' di crisi con ogni amministratore ed esponente dei Verdi, e con ogni cittadino che voglia contribuire. Monitoreremo ogni azione del governo, della Regione, della citta' Metropolitana e dei Comune per evitare la creazione di nuove emergenze". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, coportavoci regionali de Verdi. "Vogliamo verificare che ogni passaggio, sia relativo al termovalorizzatore di Acerra, sia ai provvisori siti di stoccaggio, sia realizzato come si deve, nel rispetto della legalita' e, soprattutto, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Non vogliamo correre il rischio di nuove criticita' - hanno aggiunto i Verdi -, faremo in modo che ognuno si prenda le proprie responsabilita' e lavori sodo per risolvere questa crisi al meglio, senza i soliti scaricabarile"