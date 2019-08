"Indegno che già siano finiti soldi per esami convenzionati" L'ira di Nappi: "De Luca invece di pensare a questo nomina i direttori generali"

“Mi associo alla sdegnata denuncia di Federlab. È indecente che, nonostante i proclami, anche quest’anno i cittadini campani saranno costretti a pagare di tasca loro le analisi di laboratorio. Naturalmente De Luca ha invece trovato il tempo per nominare i direttori generali. È ora di rivedere il sistema di ripartizione dei fondi per le prestazioni del privato accreditato. Lo faremo noi, tra pochi mesi, perchè l’idea di sanità di De Luca non solo non è la nostra, ma non corrisponde certo ai bisogni e alle necessità dei cittadini campani.” Così Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, sulla sua pagina facebook.