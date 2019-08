Libri di testo: da Regione 21 milioni a famiglie in difficoltà Fortini: "Aiuto a chi ha bisogno: il diritto allo studio ai primi posti dell'agenda regionale"

È stato pubblicato sul Burc il decreto dirigenziale (n. 35 del 26 agosto scorso) con cui la Regione Campania mette a disposizione dei Comuni quasi 21 milioni di euro del riparto nazionale per la fornitura dei libri di testo agli alunni appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico.

"Si tratta di un provvedimento molto importante che rappresenta per molte famiglie un concreto aiuto nel superamento delle quotidiane difficoltà - dice Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali della Regione Campania -. Per questo abbiamo sollecitato più volte il Miur affinché i fondi giungessero rapidamente ai destinatari. In tanti lo stavano aspettando. Oggi sono felice di poter ribadire che in Campania il diritto allo studio rimane ai primi posti dell'agenda di governo regionale".