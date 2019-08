Regione: "Concorso truccato? Denunciate tutto alla Procura" L'invito di Palazzo Santa Lucia: "Se qualcuno si propone di agevolavrvi nelle prove denunciatelo"

Interviene la Regione sulla (pseudo) denuncia social di presunta corruzione relativa al concorso, e che, come ha ricordato ottopagine (BUFALA: Concorso Regione:"Paga 10mila euro e avrai il posto") ha tutti i crismi della bufala. E da Palazzo Santa Lucia, con nota ufficiale, invitano a denunciare: "In relazione a notizie incontrollate, diffuse tramite social, da una partecipante al concorso della Regione Campania (Piano per il lavoro), si invitano tutti gli iscritti alle prove a denunciare alla Procura della Repubblica, con notizie dettagliate e circostanziate, chiunque si proponesse di poter agevolare il superamento della selezione. Il concorso viene espletato nella massima trasparenza con la gestione delle procedure che è affidata direttamente al Formez. La Regione Campania si riserva ogni azione a tutela della legalità e della propria immagine".