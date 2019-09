I cinque stelle: "Ora torniamo a rimboccarci le maniche" Ciarambino: "Possiamo e dobbiamo realizzare ancora tanto"

"E ora torniamo a rimboccarci le maniche. La stragrande maggioranza dei nostri iscritti ha voluto che il M5S restasse al Governo dell’Italia e questa sarà la garanzia perché si lavori per il bene degli italiani e solo per quello. Tante cose abbiamo realizzato. Tante ancora possiamo e dobbiamo realizzarne. C’è un popolo che aspetta che portiamo a compimento la più bella idea di Paese che sia mai stata immaginata”. E’ quanto scrive il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino,

“Sarà difficile – prosegue il post di Ciarambino - dovremo tenere gli occhi ben aperti, senza mai abbassare la guardia. Sappiamo di poter contare su una comunità straordinaria che non ha mai smesso di aver fiducia nel nostro progetto. E che oggi ha dato una delle più belle prove di democrazia nella storia di questo Paese. Ci aspettano tante sfide. Per l’Italia. Per la Campania. Per la nostra terra”.