De Luca: la realtà non si cambia con un tweet ma con la fatica Il Presidente della Regione Campania ha espresso le sue riflessioni sul nuovo governo

Il Presidente della Regione Campania ha espresso le sue riflessioni sul nuovo governo e sull’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Un’alleanza, quella giallorossa, che molti iniziano ad ipotizzare come modello da traslare sui territori e, con le elezioni regionali alle porte, anche la Campania potrebbe diventare un laboratorio. Ipotesi che però non sembra praticabile in una realtà campana che ha visto e vede tutt’oggi il governatore su posizioni diametralmente opposte a quelle del movimento.

De Luca ha infatti affermato, riferendosi chiaramente al Movimento 5 Stelle, che “per un decennio ci sono state raccontate varie bestialità come uno vale uno. E poi c'era chi aveva il monopolio dell'onestà e chi invece organicamente corrotto. Veniamo da un decennio di tensioni, aggressività, linguaggio esagerato e violenza verbale. Un grande Paese non può vivere come se fosse sempre in guerra. Serve un clima diverso di serietà e rispetto reciproco”. De Luca oltre a fare gli auguri ad un governo con il quale “speriamo - ha detto il Presidente - che si apra una nuova stagione politica in Italia”, ha dato un consiglio al nuovo esecutivo affermando che “la realtà non si cambia con un tweet o con le palle mediatiche, ma con la fatica. chi va al governo dimentichi i mezzi di comunicazione e si metta a lavorare”