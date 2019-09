De Luca: Sui Navigator la Regione non c’entra nulla Il governatore sottolinea lo sforzo che l’ente di Santa Lucia sta mettendo in campo per creare lavoro

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla situazione del lavoro in Campania sottolinea lo sforzo e l’impegno che l’ente di Santa Lucia sta mettendo in campo a sentire dal maxiconcorso sul quale chiarisce che “C’è stato un piccolo incenveniente tecnico la prima giornata poi tutto è andato alla perfezione. L'organizzazione non l'ha gestita la Regione ma il Formez. La prossima settimana finiranno le prime porve scritte. Nel programma della Regione prevediamo di mandare a lavorare i primi 2 mila giovani tra ottobre e novembre di quest'anno. È un miracolo. Un anno di formazione pagato dalla Regione - spiega- e poi alla fine dopo un colloquio conclusivo il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si potranno fare una famiglia e accendere un mutuo per comprarsi una casa”

In più il governatore annuncia anche che “A settembre un secondo concorso per 650 assunzioni a tempo indeterminato presso i centri impiego, col nuovo anno altro concorso come oggi, se avremo altre decine di comuni che si dichiarano disponibili ad assumere giovani”

Sulla questione dei Navigator campani che da settimana sono in presidio davanti al palazzo di Santa Lucia il Presidnete afferma “mi auguro che la vertenza si concluda in maniera positiva, la Regione non c'entra niente. Sto invitando loro a rivolgersi ad Anpal".