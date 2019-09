Navigator: "Cosa vuole De Luca in cambio della sua firma?" Nappi: "Lo dica, il governo dei compromessi e delle poltrone magari glielo darà"

“Il presidente della Campania può sparare le sue fesserie solo in trasferta. Lì qualcuno ancora ci può cascare perché conoscono il personaggio di Crozza, non la verità. Purtroppo, noi in Campania sappiamo come stanno le cose. La regione a tasso di crescita zero. La regione con il più alto tasso di disoccupazione d’Europa. La regione con il minor numero di addetti ai centri per l’impiego d’Italia. La Regione senza agenzia regionale del lavoro. Questa è la Campania di De Luca che rifiuta di far entrare in servizio 500 professionisti per le politiche del lavoro, raccontando frottole e inventando cavilli. Si tolga la maschera e dica la verità. Cosa vuole in cambio della sua firma? Magari il governo dei compromessi e delle poltrone è disposto a darglielo. Noi chiediamo solo che tutto questo avvenga alla luce del sole e che i cittadini possano sapere chi decide le loro sorti. Ancora per poco per fortuna”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.