Regionali M5S: "Liste civiche con le migliori eccellenze" Ciarambino: "Vogliamo individuare le figure migliori della nostra terra per questo percorso"

La Campania ha bisogno di un progetto serio e credibile e di persone che abbiamo volontà e competenze per attuarlo. Vogliamo che le figure migliori, che per troppi anni sono state emarginate dalla politica delle clientele, siano protagoniste di un progetto che non sia solo di rilancio, ma di vera e propria rinascita dalle ceneri a cui l’hanno ridotta le coalizioni-accozzaglia che hanno prodotto i personaggi che l’hanno malgovernata in tutti questi anni. Gente che ha affidato il destino di questa meravigliosa terra nelle mani di meri portatori di voti, unico talento riconosciuto fino ad oggi. Sono stata investita del ruolo di referente regionale in vista del voto della prossima Primavera per gettare le basi di questo progetto, individuando le figure migliori della nostra terra che vorranno condividere questo percorso per far rinascere e decollare la Campania”. Lo annuncia la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

“Per svolgere al meglio questo compito - sottolinea Ciarambino - avrò l’onore di essere supportata dal nostro deputato Salvatore Micillo, che in sette anni tra i banchi della Camera e da sottosegretario all’Ambiente nel primo Governo Conte ha contribuito al conseguimento di risultati straordinari, a partire dalla legge sugli ecoreati che non a caso porta il suo nome. Assieme a Salvatore e con il sostegno dei nostri parlamentari, dei miei colleghi in Consiglio regionale, dei portavoce nei Consigli comunali e di tutti i nostri attivisti, siamo fiduciosi di poter vincere la sfida per restituire dignità e sviluppo alla nostra terra”.