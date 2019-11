Udc: "Sosterremo Caldoro: faremo nostra lista per regionali" Cesa: "Persona giusta: l'Udc sarà presente alla competizione"

L'Udc sosterrà Caldoro alle regionali della Campania, con una propria lista. Lo assicura Lorenzo Cesa: "“Bene ha fatto il presidente Berlusconi a esprimersi sulla candidatura di Stefano Caldoro che è nome stimato anche dall’UDC che sarà presente alla competizione elettorale con una propria lista anche in Campania.

Caldoro è particolarmente apprezzato da tutti noi perché lo abbiamo visto in azione. È la persona giusta per guidare una regione vasta e complessa come la Campania. Ci auguriamo che tutti nel centrodestra appoggino con convinzione la sua candidatura”.