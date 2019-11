Berlusconi cade: ricoverato a Milano Spavento per l'ex premier a Zagabria, dopo uno scivolone

Infortunio fastidioso, grosso spavento, ma per fortuna nessuna frattura per l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, caduto a Zagabria dove avrebbe dovuto seguire i lavori del congresso del Partito Popolare Europeo.

L'ex premier dopo essere scivolato è stato prima visitato dai medici in Croazia e poi trasportato con un jet privato della Fininvest a Milano, dove è stato ricoverato nella clinica “La Madonnina”.

Per Berlusconi un grosso ematoma alla coscia ma nessuna frattura.