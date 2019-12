De Luca: "40 nuovi treni sui binari: 700 milioni investiti" Il governatore esulta per l'accordo con Trenitalia

Esulta De Luca per l'accordo tra Regione Campania e Trenitalia che porterà sui binari regionali 40 nuovi treni e non solo: "L’accordo siglato con Trenitalia per il nuovo contratto di servizio, insieme ai tanti investimenti che stiamo facendo su altre realtà del settore, apre una nuova pagina del trasporto pubblico locale in Campania.

Regione Campania e Trenitalia investono ulteriori 700 milioni di euro.

Prevista la realizzazione di 40 nuovi treni nei prossimi due anni che andranno ad aggiungersi ai 24 treni da noi acquistati e già in esercizio sulla rete di Trenitalia e ai nuovi treni che stiamo acquistando per la Circumvesuviana.

E poi l’obiettivo di avviare un grande progetto di riqualificazione di tutto il nodo ferroviario di piazza Garibaldi a Napoli, per realizzare un programma di rigenerazione urbana in un dei luoghi della città che vogliamo rilanciare".