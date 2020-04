Picierno:" L'Europa c'è ed è più forte" L'europarlamentare: "Costi condivisi da tutti, come i benefici che ne verranno"

La dichiarazione dell'europarlamentare Pina Picierno: "“L'Europa c'è e da oggi sarà ancora più forte. Scelta la strada più coraggiosa e dopo le misure straordinarie già prese nelle settimane scorse si lavorerà alla definizione del Recovery Fund, così come chiesto da molti paesi tra cui l'Italia. I costi per uscire dalla crisi saranno condivisi da tutti, così come per tutti ne saranno condivisi i benefici. È la nuova Europa della solidarietà che tutti i cittadini europei aspettavano da anni.”