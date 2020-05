Centrodestra: "20mila migranti in arrivo, De Luca che fa?" Lega e Forza Italia incalzano il governo regionale: "serve manodopera, ma prima gli italiani"

"Nuovi schiavi in arrivo in Campania, alla faccia del Primo Maggio. Il lavoro è dignità, diritti e tutele, eppure è stato annunciato l’arrivo di 20mila braccianti nella nostra regione - così in una nota stampa il coordinamento regionale della Lega - Serve certamente manodopera per i nostri campi e il nostro settore agroalimentare, ma non possiamo reclutare migliaia di lavoratori a pochi euro, che spesso alimentano caporalato e sfruttamento.Chiediamo la reintroduzione dei voucher e la possibilità di assumere italiani disoccupati e giovani. Il partito del governatore De Luca è per la sanatoria degli immigrati, la Lega lotta per difendere la manodopera italiana ed evitare sfruttamento, concorrenza sleale e contrazione dei diritti. Prima i campani!”. Così concludono gli esponenti del Carroccio.

Nelle stesse ore arriva la nota del consigliere Gianpiero Zinzi: “Con molta tranquillità il presidente De Luca ci ha informati su facebook dell’arrivo per lunedì di 20mila extracomunitari tra il litorale domizio e la Piana del Sele. La notizia è passata come un avviso, come se in piena pandemia questo esodo fosse normale e non dovesse per questo meritare spiegazioni ulteriori. Il Governatore chiede la collaborazione dei consiglieri regionali e poi in una circostanza così importante non ha ritenuto di dover avvisare il Consiglio. Come si intende preparare il nostro territorio a questo arrivo in massa? Quali iniziative saranno assunte? Finora sappiamo solo che abbiamo tutti l’obbligo di indossare la mascherina e che i nostri concittadini in arrivo da altre regioni dovranno autodenunciarsi e trascorrere 14 giorni in isolamento. Come intende far rispettare le stesse precauzioni dagli extracomunitari in arrivo in Campania? A queste domande De Luca dovrà rispondere e di certo non nella prossima diretta”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi commentando l’annuncio del Presidente De Luca nel corso della sua diretta facebook