Lega Campania: solo elemosina nessun aiuto concreto L'attacco del coordinatore regionale del partito di Salvini

Dal governo centrale e regionale tante promesse, qualche elemosina e pochi aiuti concreti. Manca una visione politica del futuro. Grave l'allarme lanciato da confcommercio in base al quale duemila attività commerciali potrebbero non riaprire - Così il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. I commercianti sono stati abbandonati a loro Stessi. Serve coraggio, shock fiscale, fondo perduto. I commercianti sono il polmone ed il polso della nostra economia urbana. Con le saracinesche alzate si contribuisce alla ricchezza di tutti ed anche alla sicurezza. Strade illuminate e gente in giro sono deterrenti per i piccoli criminali".