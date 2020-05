Misure a sostegno delle imprese dell'agricoltura e della pesca La Regione Campania ha stanziato i bandi

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DELL’AGRICOLTURA E DELLA PESCA

In particolare, per le imprese agricole i bonus sono i seguenti:

1.500 euro per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,

2.000 euro per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali assuntori di manodopera, che nel 2019 hanno impiegato più di 5 lavoratori (oti/otd) per oltre 510 giornate lavorative complessive.

Gli avvisi pubblici sono i seguenti:

Avviso pubblico a favore delle imprese agricole per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid19

Avviso pubblico a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid19 e modello di domanda (allegato A in pdf e in word)

Avviso pubblico a favore delle imprese bufaline per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid19

Avviso pubblico a favore delle imprese florovivaistiche per la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum in dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid19

Le istanze inerenti l’agricoltura (avvisi 1, 3 e 4) dovranno essere presentate alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, esclusivamente per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente, a partire dal 20 maggio 2020 e fino al 10 giugno 2020.

Le istanze inerenti la pesca e l’acquacoltura dovranno essere presentate all’Ufficio Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a partire dal 21 maggio 2020 e fino al 9 giugno 2020.

-DOTAZIONE FINANZIARIA 1.L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a € 45 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020.

Il bando completo al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/pdf/DRD_97-19-05-20.pdf?fbclid=IwAR2u6BK4XT7O09MiEllMCTWP7BlShjIJ00-CzbXXeoj31bxLs-Bd-bAPUus