DE LUCA: "Assistenti volontari: faranno esercizi spirituali" "I cittadini di Ariano: i migliori d'Italia. Fatto qualcosa di straordinario"

Consueta conferenza del governatore De Luca che fa il punto sulla situazione in Campania: "Mobilità tra regioni: se numeri altissimi di contagi bisogna contenere la mobilità. Ma ancora oggi il governo non ci dà un criterio sulla mobilità tra regioni: ci auguriamo che ci diano un criterio.

Noi cercheremo di contenente contagi e di evitare diffusione.

Vedo troppa gente troppo tranquilla, io sono ancora preoccupato.

Campania unica regione che ha difeso unità nazionale : volgari, stupide e intollerabili guerre religione tra nord e sud.

Solidarietà a collega Fontana: gemellati con Milano tra ospedali.

Poi data elezioni: Governo irresponsabile. Data elezioni la fissano Regioni, ma Governo ha escluso elezioni prima di settembre. Nel frattempo aperto tutto in Italia. Diventa ridicolo così impedire che si vada a votare di qui a due mesi.

Se Governo dice apriamo scuole a settembre e votiamo il 20 settembre governo prende in giro Italia. Lega w cinque stelle hanno paura di votare.

Propongono 27 settembre e dunque ballottaggio a metà ottobre con picco influenzale e forse ritorno covid.

Per aprire scuole si deve fare lavoro enorme. Pediatri chiedono tamponi per bambini. Sarà complicato.

Decreto rilancio: penalizzate zone rosse non statali. Mi auguro siano accolti emendamenti per difendere Ariano e Vallo di Diano.

Sanità: noi veniamo derubati ogni anno di centinaia di milioni di euro. Siamo regione che riceve meno risorse. Chiesto di fare cose civili con quelle risorse messe a disposizione.

Ci sono forze politiche che ci rapinano consapevolmente di 300 milioni l'anno.

Autorizzare utilizzo avanzi amministrazione autorità portuale.

Ministero economia anche ci deruba di 240milioni, loro fingono di non sentire: ne ho parlato con Gualtieri, mi auguro sia vivo e non defunto.

Esponenti politici campani non stanno facendo nulla per la Campania.

Assistenti volontari: operazione mistica. 60mila assistenti: non possono fare multe, non possono intervenire a controllare, a regolamentare traffico. Cosa devono fare? Possono fare moral suasion, esercizi spirituali. Andranno in giro col saio a dire "pentiti è colpa tua". Formati alla scuola del niente e chiamati a fare il nulla. Il governo darà vita a movimento degli spirituali di Jacopone da Todi. Mi auguro non diano fastidio a Protezione Civile.

Per alimentare turismo ci vogliono persone serie. Dobbiamo presentare territorio sicuro: no uscite a capocchia. Ancora incontri con singole categorie. Non faremo come Seul che ha aperto tutto e poi oggi richiude. Prolungare orario bar fino all'una. Vendita alcolici vietata per asporto.

Ragazzi 90 per cento per bene, come gestori bar e pub: non dobbiamo però far in modo che quel 10 per cento di irresponsabili faccia danni. Vodka a 50 per cento viene distillata nelle reti fognarie della città. No violenza no cafoneria no bullismo. Dovremo vaccinarci tutti. Specialmente anziani. Per settembre macchina da guerra per tamponi e test sierologici: daremo a tutti k territorio di fare screening.

Ariano: ringrazio di cuore cittadini, eccezionali. In nessuna parte d'Italia test col prelievo del sangue e risposta eccezionale. Questo test sarà dato a comunità scientifica nazionale. Ribadisco quanto detto alle poche persone irresponsabili che hanno provocato questo. Dai controlli emersi 650 che hanno maturato anticorpi. Tamponi 60 positivi: 9,2 per cento dei testati. Importante che carica virale molto bassa. Ma per fare operazione di rigore assoluto i 60 saranno messi in isolamento per spegnere focolaio per sempre. Lascio perdere i 2 o 3 che hanno fatto sciacallaggio politico senza fare nulla per Ariano. Noi abbiamo portato 1 milioni e 300mila euro ad Ariano.