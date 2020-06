De Luca vince contro DeMa al Tar: no movida e bar senza orario Il Tar accoglie il ricorso della Regione: "Comune non può fare ordinanze difformi da Regione"

Caos Movida: vince De Luca. Non possono esserci ordinanze dei comuni difformi a quanto già ha ordinato la Regione. Il Tar Campania ha accolto il ricorso della Regione Campania e ha bocciato l'ordinanza di De Magistris che apriva i baretti e prolungava gli orari di apertura “in senso difforme – secondo il Tar – rispetto a quanto già previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Campania”. Il Tar ha ritenuto che ci sia la possibilità di “Aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, previsto l'afflusso dai comuni limitrofi in ragione dei più ampi orari dell'ordinanza sindacale” cioè, considerato che i baretti napoletani sarebbero rimasti aperti per più tempo, era ragionevole immaginare che i ragazzi sarebbero accorsi anche da fuori Napoli, creando assembramenti e facendo aumentare il rischio di contagio da Coronavirus. Pertanto il tribunale amministrativo regionale ha cancellato l'ordinanza di De Magistris che aveva definito "ingerenze illegittime" quelle del Governatore della Campania.