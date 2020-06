La Lega: follia chiedere l'Imu a chi è in cassa integrazione La nota del deputato campano

"Vergognosa la richiesta della IMU da parte dello Stato in questa fase storica così delicata. Molti professionisti, commercianti ed artigiani non hanno potuto incassare nulla, decine di migliaia di persone non hanno ancora visto un euro di cassa integrazione da 3 mesi. Questo è un governo lontano dalle problematiche reali delle famiglie e delle imprese. Il rischio che le mafie si sostituiscano all’ inesistente welfare statale è diventato altissimo".

Così una nota del deputato campano Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione antimafia.