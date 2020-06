Grant/Vuolo (Lega): "Da De Luca attacchi ignobili a Salvini" Gli europarlamentari della Lega in difesa del segretario

De Luca fa lo sceriffo solo a parole. Per cercare di distogliere l’attenzione dai suoi fallimenti e dalle tante promesse non mantenute, se la prende con Salvini con insulti e attacchi ignobili. Un atteggiamento inaccettabile per un politico e per un rappresentante delle istituzioni, che dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza. La Campania merita di meglio”. Così in una nota Valentino Grant e Lucia Vuolo, europarlamentari campani della Lega.