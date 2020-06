Meloni: "De Luca? Pensi ai campani, non a dare spettacolo" La leader di Fratelli d'Italia: "E' vero, ciò che è accaduto a Napoli sarebbe accaduto a Torino"

“De Luca? E' un personaggio d'avanspettacolo”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia ha replicato al governatore della Campania che l'aveva criticata per la manifestazione del 2 giugno in piazza, definendola “la Vispa Teresa”.

“Non mi interessa ciò che dice – ha dichiarato la Meloni dalla D'Urso – di sicuro dovrebbe dedicare più tempo ai cittadini campani piuttosto che a dare spettacolo, visto che non si sono notizie di ciò che ha concluso in questi anni.E poi se un esponente del centrodestra avesse utilizzato il suo linguaggio chissà che sarebbe successo”.

Parzialmente però la leader di Fratelli d'Italia dà ragione al Governatore nella parte in cui aveva replicato a Salvini sugli assembramenti post Coppa Italia: “Ciò che è accaduto a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia sarebbe accaduto anche a Torino, è vero. La nostra manifestazione del 2 giugno? Noi Abbiamo fatto il possibile per evitare che ci fossero assembramenti. Ci abbiamo provato. De Luca invece cos'ha provato a fare?”