Regionali, Ciarambino: "Caldoro e De Luca hanno già fallito" La candidata del M5S dopo l'ufficializzazione della candidatura del centrodestra

“Il progetto di una Campania destinata al fallimento, ben avviato con i protagonisti di Tangentopoli e della Prima Repubblica imbarcati da De Luca, si completa oggi con la ricandidatura di colui che da dieci anni si contende con il governatore uscente lo scettro di peggior presidente della nostra regione"

Lo ha dichiarato la candidata alla presidenza della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino che aggiunge: "E’ tale l’incapacità delle forze politiche campane di centrodestra e centrosinistra di rinnovarsi e formare nuove generazioni di classi dirigenti, da proporre per la terza volta consecutiva gli stessi protagonisti di un disastro amministrativo, sociale, economico e occupazionale a cui i nostri cittadini hanno assistito e che hanno subito sulla loro pelle. Con Stefano Caldoro alla testa di un centrodestra che perde pezzi ogni giorno, travolto da pesanti inchieste della magistratura, l’unica speranza per la Campania resta il Movimento 5 Stelle l’unica forza politica capace di incarnare i principi di legalità e onestà e di lavorare nell’interesse dei cittadini”.

Valeria Ciarambino è convinta: “Siamo l’unica alternativa a chi, negli ultimi dieci anni, ha cancellato il diritto alla salute in Campania, smantellando reparti e ospedali solo per far tornare i conti. Siamo l’antitesi al processo di desertificazione industriale perfezionato da Caldoro e De Luca. Siamo quelli che daranno finalmente vita a un ciclo rifiuti basato su una vera un’economia circolare, che metterà fine alle politiche inceneritoriste e ci restituirà un ambiente pulito e sano. Siamo quelli che spenderanno fino all’ultimo centesimo di fondi europei in progetti e opere che rilanceranno la nostra regione sotto il profilo infrastrutturale, sociale e occupazionale. I cittadini della Campania – conclude Ciarambino – non concederanno una seconda opportunità a chi ha già fallito. Ora è il momento di correre e noi siamo pronti a farlo”.