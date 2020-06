Salvini: "De Luca? Fa ridere, ma vedremo se vincerà elezioni" "I napoletani e i campani sono incazzati, lui è bravo solo a parole"

“De Luca? Mi insulta da una settimana, è un poverino: mi ha detto di tutto, che sono un maiale, un Neanderthal, cosa vuoi rispondere?”. Così Matteo Salvini a Radio Cusano ha replicato a distanza al governatore della Campania che nell'ultima diretta social lo aveva attaccato duramente per le esternazioni fatte dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia e i successivi festeggiamenti in giro per la città: “Due o tre volte magari ti fa anche ridere, ma poi basta, la gente si incazzza. Vedremo se vincerà le elezioni, perché a parole il governatore è un campione, ma poi se chiedete ai napoletani e ai campani com'è la situazione sui rifiuti...ci sono ancora centinaia di milioni di ecoballe, rifiuti nocivi, ancora tutti lì”.