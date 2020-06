Mondragone, la Lega: De Luca il bullo piagnucola L'attacco del coordinatore regionale del Carroccio Nicola Molteni

“Aveva accusato il governo di scaricare le decisioni anti-Covid sulle Regioni, poi aveva annunciato di voler bloccare l’ingresso di italiani in Campania, quindi aveva parlato di lanciafiamme contro gli assembramenti. Alla prova dei fatti, il bullo Vincenzo De Luca si ritrova un focolaio a Mondragone e per risolvere la situazione corre a piagnucolare al Viminale. Troppo tardi: si segnalano lanci di pietre e sedie, auto danneggiate, insulti alle Forze dell’Ordine. Dov’è il lanciafiamme?”. Lo dice Nicola Molteni, segretario della Lega in Campania.